Украинские силовики обнаружили в Донецкой области схрон с оружием

Гранаты и запалы к ним, тротиловые шашки совокупным весом почти 9 кг, гранатомет и противотанковые мины.

Во время обыска одного из заброшенных зданий на линии разграничения на Донбассе украинские силовики обнаружили опасный схрон с оружием и боеприпасами боевиков.

Об этом сообщает пресс служба МВД Украины.

В операции принимали участие спецназовцы Нацгвардии, сотрудники Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы, Нацполиции и военнослужащие Госпогранслужбы.

"Во время обыска одного из заброшенных зданий обнаружили опасный схрон - гранаты (Ф-1, РГД-5, РГН) и запалы к ним, тротиловые шашки (совокупной весом - почти 9 кг), гранатомет и противотанковые мины. Обнаруженные боеприпасы переданы взрывотехникам для их дальнейшей утилизации", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта Служба безопасности Украины обнаружила в Славянске спрятанный арсенал средств поражения боевиков. Среди изъятого тротил, мины и карты с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса.