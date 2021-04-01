Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе

Президент Владимир Зеленский считает, что военные учения и возможные провокации вдоль границы являются традиционным делом РоSSийской Федерации, которой она пытается создавать атмосферу угрозы и давления во время переговоров о прекращении огня.

Глава государства заверил, что Украина готова к таким провокациям.

"Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как Президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия - обязательно мир и возвращение наших людей и территорий", - написал Зеленский в фейсбуке.

Президент подчеркнул, что эскалация на востоке Украины заметна с начала года. По его словам, только за первые месяцы Украина имеет 20 погибших и 57 раненых.

"Такая цена войны и отстаивание нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Нашей Украины", - отметил он.

Глава государства отметил, что санкции против Виктора Медведчука, "наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, вторгшегося на Донбасс и оккупировавшего Крым".

"Это понятно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее - как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем", добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что в последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая якобы движется к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

Украинский парламент на внеочередном заседании принял заявление об эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией .

В то же время ТКГ не достигла согласия о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля.