Тищенко на 87-й ОИК обвинил Шевченко в сепаратизме и требовал встать перед ним на колени, - "ЧЕСНО"

Нардеп заявил, что приехал контролировать подсчет голосов.

Тищенко на 87-й ОИК обвинил Шевченко в сепаратизме и требовал встать перед ним на колени, - "ЧЕСНО"
Фото: facebook.com/chesno.movement

Депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который приехал контролировать подсчет голосов на 87-й окружной избирательной комиссии в Ивано-Франковской области, пытался сорвать этот процесс.

Об этом заявляет движение "ЧЕСНО".

"Героем этой ночи на Франковщине стал нардеп Николай Тищенко. Это - глава десантной группы "Слуги Народа", которую отправили для срыва подсчета голосов на ОИК №87. И пока она успешно справляется с этой позорной миссией.

То, что он делал ночью на заседании избирательной комиссии, заслуживает отдельного внимания журналистов и общества. Для начала нардеп не знал, где оказался - Прикарпатье путал с Закарпатьем ... Потом политик решил, что он имеет право требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск людей с целью поиска оружия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, около ОИК собрались митинги сторонников кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка и от "За будущее" Александра Шевченко, которые оба заявили о победе. Когда туда прибыл Тищенко, произошла небольшая стычка, а митингующие пытались не дать нардепу выступить и перекрикивали его.

"Тищенко же кричал, что он - народный депутат. Обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. Кстати, Шевченко решили удалить из участка, хотя он не реагировал на провокации Тищенко, которые, предположительно, были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя, и его таки удалили", - сообщает "ЧЕСНО".

Однако отмечается, что, в отличие от Тищенко, Шевченко - субъект избирательного процесса и имеет право находиться на ОИК и контролировать процесс подсчета голосов.

Напомним, ночью в Ивано-Франковской области приступила к работе обновленная ОИК. Заблокированный со вторника подсчет голосов возобновился. Так, по состоянию на 8:15 лидером голосования на промежуточных парламентских выборах все еще остается кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк (31,30%). На второе место вышел экс-директор "Буковеля" Александр Шевченко с 28,83%, а кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский сдвинулся на третье с 28,80%. По данным ЦИК, сейчас посчитано 71,79% бюллетеней.

Выборы на этом округе состоялись 28 марта. На 50 округе (Донецкая область), где также голосовали, результаты подсчитали на следующий день. А подсчет голосов на Ивано-Франковщине со вторника и до ночи четверга "завис" на 67,52%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс подсчета голосов. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу," потому что исчез ее прошлый голова".

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