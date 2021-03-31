Украина получила подтверждение поставки дополнительного миллиона вакцин Pfizer, - Ляшко

Эта вакцина должна быть поставлена траншами до конца июня.

Украина получила подтверждение поставки дополнительного миллиона вакцин Pfizer, - Ляшко
Фото: Макс Требухов

Украинское правительство получило подтверждение поставки дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире hromadske.

По его словам, уже в ближайшие недели в рамках COVAX Украина должна получить 117 тысяч доз Pfizer.

"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня", - отметил Ляшко.

Главный санврач рассказал и о том, сколько всего и каких вакцин против коронавируса ожидает Украина.

"Covishield мы получили 500 тысяч. По контракту до конца марта должен был прийти еще миллион доз. Затем следующие 500 тыс. доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы - в рамках механизма COVAX", - сказал Ляшко.

Речь идет о той же вакцине AstraZeneca, которую производят в Южной Корее. К концу мая Украина должна получить 1,7 млн доз этой вакцины, первую партию в 360 тысяч уже готовы отгрузить. Не делают этого, потому что производитель до сих пор не зарегистрировал вакцину в Украине.

"Никак не может подать документы. Процедура у нас простая, просто нужно подать документы, но есть какие-то определенные бюрократические вещи у этой компании", - пояснил санврач.

Также Ляшко напомнил, что Украина уже заключила контракт на поставку 2 млн доз вакцины от китайской компании Sinovac

"Первая поставка в 215 тысяч доз уже пришла, остальные ожидаем следующими траншами. Эти 215 тысяч доз проходят сейчас лабораторный контроль и, надеемся, в ближайшее время будет вакцина допущена к реализации", - добавил он.

Как сообщалось, Минздрав потратил уже 40% средств по программе закупки вакцин от коронавируса. Общая сумма этой программы составляет 4 млрд гривен.

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