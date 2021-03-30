Лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко требует вернуть военные подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года, снова вывести на передовую контрснайперские группы, восстановить разведку и беспилотники. Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады.

«Пришло время посмотреть правде в глаза. И фитиль войны, и ключи от мира - в Москве. И тезис о мире, когда достаточно просто прекратить стрелять и о том, что только перемирием можно обеспечить мир, - ошибочен», - констатирует Порошенко.

«Нужны решительные действия. Воплотить в жизнь совместную инициативу Украины, Германии и Франции о дорожной карте Минска по принципу «сначала безопасность», на котором мы совместно с немцами и французами настояли на Нормандском берлинском саммите в 2016 году», - напомнил лидер «Европейской Солидарности».

Он также отметил, что немедленной реализации требует инициатива введения миротворческой миссии на оккупированный Донбасс, в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН , потому что упущено два года.

«О действиях на фронте: следует вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года. На передовую линию - снова вывести контрснайперские группы, потому что большинство из двадцати шести воинов погибли от снайперского огня. Следует снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Возобновить деятельность дронов, артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу», - перечислил Порошенко.