ВАКС закрыл дело против помощника Грымчака в связи со смертью обвиняемого

Полный текст постановления будет оглашен 5 апреля.

ВАКС закрыл дело против помощника Грымчака в связи со смертью обвиняемого
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Во вторник, 30 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда постановила закрыть уголовное производство по обвинению Игоря Овиденко, помощника бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Производство закрыли на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК Украины - в связи со смертью обвиняемого.

Полный текст постановления будет оглашен 5 апреля 2021 года в 13:30.

Напомним, Грымчака и брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа 2019 года по делу о вымогательстве $ 1,1 миллиона взятки за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Им инкриминировали преступление по статье о мошенничестве. Перед задержанием дома у заместителя министра прошел обыск.

15 августа 2019-го Грымчаку и Овдиенко объявили подозрение.

В декабре прошлого года сначала из-под стражи освободили Овдиенко, а позже - после уменьшения втрое залога - освободили и Грымчака под личное обязательство. Он должен был носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и находиться под ночным арестом. В феврале прошлого года Грымчак сообщил, что срок его ношения закончился.

Грымчак был заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с 10 марта 2017 по 4 сентября 2019 года. Его уволили уже после задержания.

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