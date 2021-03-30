РоSSия наращивает войска на границе с Украиной, - Хомчак

Страна-агрессор размещает свою армию в Крыму и в своих приграничных областях.

РоSSия наращивает войска вблизи государственной границы Украины под видом подготовки к учениям "Запад-2021", которые будут проводить совместно с Беларусью в сентябре.

По состоянию на 30 марта 2021 года вдоль границы и временно оккупированных территорий уже находится 28 батальонных тактических групп противника. Об этом во время доклада в парламенте рассказал начальник Генерального штаба-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Вражеские войска сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

"Ожидается дополнительное сосредоточение до 25 тактических групп, что вместе с уже имеющимися на границе создает угрозу военной безопасности государства", - сообщил он.

За время оккупации Крыма осуществлено наращивание объединения войск РоSSии, в настоящее время оно составляет 32 700 военных. В марте РоSSия тренировала свой десант при поддержке артиллерии. После учений подразделения остались в районе полигона, туда также переместили еще 5 групп.

В ОРДЛО развернули 14 боевых бригад-полков.

"С начала года в ОРДЛО переместили 19 тыс. т горючего, 335 тонн боеприпасов, три танка, специальную технику. Противник грубо пренебрегает договоренностями и продолжает увеличивать огневую активность, в частности, с применением артиллерии 122 калибра и минометов 82-го и 120-го калибра", - добавил Хомчак.

Он также сообщил обстоятельства обстрела, который состоялся 26 марта около Шумов. Вражеские силы открыли огонь по группе разминирования подполковника Коваля в составе старшины Бруска, старшего солдата Гищука и старшего солдата Барнича, которая проводила осмотр местности для разминирования от мин, которые РоSSия установила дистанционно.

"Во время выполнения задания в результате снайперского огня получил смертельное пулевое ранение старший солдат Барнич, командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь, получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. Старший солдат Бруска получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук - ранения средней тяжести", - сообщил Хомчак.

Старший солдат Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки, попали под снайперский огонь и были убиты. Снайперской огонь велся в спины украинцам из водонасосной станции. Противник пытался провоцировать открытие ответного огня по станции, которая является объектом критической инфраструктуры.

Напомним, что Руслана Хомчака пригласили на внеочередное заседание парламента, на котором также должны рассматривать заявление об эскалации роSSийско-украинского конфликта.