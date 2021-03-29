Комитет Рады рекомендует принять постановление об осуждении событий у ОП

Решение принято 16 голосами.

Комитет Рады рекомендует принять постановление об осуждении событий у ОП
Фото: Lb.ua

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса Президента.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщает движение "Чесно", Правоохранительный комитет 16 голосами за (3 воздержались и 2 против) рекомендовал ВРУ принять за основу и в целом проект постановления No5295 "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса Президента Украина" (с учетом подкомитета об исключении пункта 2).

Правоохоронний комітет 16 голосами "за" (3 "утрималось" і 2 "проти") рекомендував ВРУ прийняти за основу та в цілому проект постанови No5295 "Про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України" (з урахуванням підкомітету про виключення пункту 2) pic.twitter.com/kbSlAPFqyW

— ЧЕСНО (@chesno_movement) March 29, 2021

Напомним, 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла. Правоохранители задержали только одного человека - Стафийчука - которого назвали "одним из самых агрессивных участников акции".

Сам Филимонов в комментариях о событиях того вечера сообщал, что битье окон в план митингующих не входило.

Стафийчуку и Филимонову объявили подозрения в хулиганстве. Первому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а заседание относительно второго перенесли. Также перенесли заседание относительно Алексея Белковского.

Кроме этого, в хулиганстве подозревают активиста Романа Ратушного. Ратушный требует опровергнуть приведенную о нем информацию в ролике Геращенко.

Подозрение и круглосуточный домашний арест получил и Евгений Строкань.

В отчете об акции наблюдателей общественной организации Ozon говорится, что примерно в 19:41 группа участников собрания (около 30 человек) зажгла файеры у входа в ОП. Часть из них также начали бросать файеры и петарды в здание Офиса президента, в окна и военнослужащих Нацгвардии, представителей полиции, в частности, полиции диалога, стоявших лицом к протестующим у входной двери в здание (около 40 человек).

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