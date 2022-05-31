Пока в ЕС договариваются о нефтяном эмбарго, в европейские порты заходят танкеры с роSSийской нефтью - первый зампред антикоррупционного комитета ВР

Народный депутат Ярослав Юрчишин назвал и танкеры, и порты в которые они зашли для разгрузки, информирует ZN.ua.

Пока в ЕС договариваются о нефтяном эмбарго, в европейские порты заходят танкеры с роSSийской нефтью - первый зампред антикоррупционного комитета ВР
© Die Welt

Пока Европа уже больше месяца не может договориться о 6-м пакете санкций против РоSSии, в том числе эмбарго на роSSийскую нефть, в три порта Европы заходят танкеры с роSSийской нефтью.

Соответствующее заявление первого заместителя председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады Украины Ярослава Юрчишина опубликовано сегодня на сайте информационного управления ВР.

Это: танкер Sea Horizon (Нидерланды), танкер Prometheus Energy (Италия), танкер Histria Crown (Бельгия). Танкеры ждут выгрузки роSSийской нефти, а это миллионы евро, которые финансируют войну россии на территории Украины.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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