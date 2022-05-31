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2022-05-31
Пока в ЕС договариваются о нефтяном эмбарго, в европейские порты заходят танкеры с роSSийской нефтью - первый зампред антикоррупционного комитета ВР
Народный депутат Ярослав Юрчишин назвал и танкеры, и порты в которые они зашли для разгрузки, информирует
© Die Welt
Пока Европа уже больше месяца не может договориться о 6-м пакете санкций против РоSSии, в том числе эмбарго на роSSийскую нефть, в три порта Европы заходят танкеры с роSSийской нефтью.
Соответствующее заявление первого заместителя председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады Украины
Это: танкер Sea Horizon (Нидерланды), танкер Prometheus Energy (Италия), танкер Histria Crown (Бельгия). Танкеры ждут выгрузки роSSийской нефти, а это миллионы евро, которые финансируют войну россии на территории Украины.
Юлия Мельничук, ZN.ua