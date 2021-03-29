Словацкий премьер-шутник подал в отставку

Матович останется в правительстве на посту министра финансов.

Словацкий премьер-шутник подал в отставку
Фото: novinky.cz

Премьер-министр Словакии Игорь Матович в воскресенье, 28 марта, объявил о своей отставке из-за скандала с покупкой роSSийской COVID-вакцины "Спутник V". Его преемником должен стать действующий министр финансов Эдуард Хегер, пишет Politico.

Матович при этом останется в правительстве, став новым министром финансов.

"Накануне святой недели [перед Пасхой], которую мы отмечаем как символ страданий, жертвенности и прощения, я решил сделать жест прощения людям, которые политически требовали моей отставки с поста премьер-министра", - сказал Матович.

И Матович, и Хегер представляют одну политическую силу - правоцентристскую партию "Обычные люди".

По словацким законам, Хегера должна назначить президент Зузана Чапутова.

Правительственный кризис в Словакии начался после того, как выяснилось, что Матович без согласования с партнерами по коалиции заключил договор с Россией о поставках "Спутника V". Зузана Чапутова раскритиковала действия премьера. За несколько дней шесть членов правительства покинули свои посты.

В начале марта Словакии пришлось просить прощения перед Украиной за неудачную шутку Матовича. Тот сказал, что "пообещал" РоSSии Закарпатье за вакцину против ковида.

Матович занимает должность премьера Словакии с марта 2020 года.

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