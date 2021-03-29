На довыборах в Раду в Донецкой области выигрывает мэр Доброполья Аксенов, - экзит-пол

В 2014 году он организовал "референдум ДНР", а затем незаконно посещал Крым.

На выборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области с большим перевесом лидирует мэр города Доброполье Андрей Аксенов, который баллотировался от партии "Порядок".

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на экзит-пол, объявленный на местном телеканале "Орбита".

Так, Аксенов набрал 65,5%. Далее идут представитель "Партии Шария" Валентин Рыбин с 14,8% и кандидат от "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко, которая набрала 6,8%. У остальных кандидатов менее 5%.

Комментируя предварительные результаты довыборов в Донецкой области, журналист Денис Казанский отметил, что в 2014 году Аксенов организовывал "референдум ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где тогда был поселковым головой. На ютубе еще можно найти эпическое видео из Новодонецкого, где сторонники ДНР из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум", и жалуются на своих городских голов, которые не стали заниматься сепаратизмом и "не дали им проголосовать".

"Никто не заставлял Аксенова проводить "референдум ДНР". Боевиков в Доброполье и Новодонецком не было - город почти сразу взяли под контроль местные сторонники Украины, а затем подтянулись добробаты и военные. После начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крым и получил там роSSийский паспорт (что подтверждается информацией в базе данных Федеральной налоговой службы РФ)", - отметил Казанский.

В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города. На все вопросы по организации незаконного референдума отвечал: "Вы говорите, что это был на самом деле не референдум. Так какие ко мне вопросы? Это был просто соцопрос".

В 2018 году Аксенова задержали правоохранители по делу, которое не касалось сепаратизма. Его обвинили в коррупции - подделке документов, растрате имущества. После этого Аксенов бежал из страны и был объявлен в розыск. Позже вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением.

"Суд продолжается до сих пор. И за это время Аксенов успел второй раз стать мэром Доброполья, а теперь - избрался в Верховную Раду", - добавил журналист.

Напомним, вчера, 28 марта 2021 года, в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) состоялись промежуточные выборы народных депутатов Украины.

По данным экзит-пола, на Ивано-Франковщине три кандидата получили почти одинаковый результат.

Александр Шевченко ("За будущее") набирает 32,4% и опережает ближайшего конкурента - Руслана Кошулинского - менее чем на 1%. Третий - кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - 29,4%.