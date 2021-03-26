Медведчук и Козак в 2014 году за бесценок купили почти половину завода в РоSSии, - расследование

42% акций завода, строительство которого обошлось в 500 млн долларов США, отошли окружению Медведчука и Козака за около 40 тысяч долларов.

Медведчук и Козак в 2014 году за бесценок купили почти половину завода в РоSSии, - расследование
Фото: 112

Гендиректор роSSийского холдинга "Юг Руси" Сергей Кислов в 2014 году продал 42% "Новошахтинского завода нефтепродуктов" за символическую сумму - около 40 тысяч долларов компаниям, которые связаны с женой Виктора Медведчука Оксаной Марченко и гражданской женой народного депутата Тараса Козака Натальей Лавренюк.

Об этом говорится в расследовании проекта “Схеми”.

"Новошахтинский завод нефтепродуктов" был запущен 16 октября 2009 года. На его строительство ушло пять лет и 15 миллиардов рублей - по тогдашнему курсу это около 500 млн долларов США.

В течение следующих четырех лет от работы Новошахтинского завода материнская компания получила почти 239 млн долларов прибыли. 2013 год стал самым успешным.

Однако уже в 2014 году Кислов продал 42% акций завода за около 40 тысяч долларов. Новыми владельцами стали компании, связанные с двумя украинками. Одна из них Оксана Марченко - телеведущая и жена Виктора Медведчука. А другая - Наталья Лавренюк, гражданская жена народного депутата Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука.

Согласно официальной финансовой отчетности, Кислов отдал почти половину нефтеперерабатывающего бизнеса (42%) за бесценок: доля Натальи Лавренюк - 12,25% - обошлась примерно в 13 тысяч долларов, доля Оксаны Марченко - 29,75% - в более 27 тысяч долларов.

Виктор Медведчук и его соратник Тарас Козак не ответили на вопросы и информационные запросы "Схем" об условиях проведения сделки и основаниях такой низкой стоимости.

Неоднократные запросы «Схем» к Сергею Кислову тоже остались без рассмотрения.

"Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод" в 2014 году суммарно для компаний Teteos и Ventolor Медведчука и Козака обеспечил дивиденды на сумму почти 45 млн долларов.

Напомним, 25 марта Служба безопасности Украины устроила обыски в офисах ГО "Украинский выбор", связанной с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

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