Американец стал богаче на миллионы долларов на "сделке" с Уруским, которой не было, - расследование

Акции американской компании, специализирующейся на возобновляемой энергетике, подорожали более чем в 50 раз.

После заявлений о сотрудничестве с Украиной по строительству объектов возобновляемой энергетики в Чернобыле и запуске Национального оператора 5G-связи акции американской компании, специализирующейся на возобновляемой энергетике, подорожали более чем в 50 раз.

Однако, как выяснили журналисты Радио Свобода, украинская власть утверждает, что об этих договоренностях ей ничего не известно, а проекты, заявленные компанией, опрошенные журналистами эксперты назвали нереалистичными.

При этом американская компания заявила, что через лоббистов собирается организовывать встречи для вице-премьер-министра Украины Олега Уруского с представителями компании SpaceX во время его визита в США - для запуска украинского спутника. Впрочем сам Уруский такие договоренности отрицает и заявляет, что никаких лоббистов не нанимал, а встречи с компанией Илона Маска власти организовали с помощью официальных дипломатических каналов.

3 марта на сайте Минюста США было обнародовано соглашение, согласно которому американская компания Diplomatic Trade будет предоставлять лоббистские услуги для вице-премьер-министра и министра по развитию стратегических отраслей промышленности Олега Уруского на условиях «pro bono», то есть - бесплатно.

Из публичного уведомления другой компании Enerkon Solar International, которую с Diplomatic Trade объединяет один и тот же владелец - бизнесмен Бенджамин Баллаут, журналисты выяснили больше деталей. В частности, что фирма Diplomatic Trade якобы планирует организовать для Уруского в США встречу с представителями компании SpaceX - «для достижения договоренностей о запуске украинского спутника на орбиту с помощью ракетоносителя компании Илона Маска». Причем, как сообщил Баллаут в разговоре с журналистами Радио Свобода, - по просьбе самого Уруского.

Вице-премьер Олег Уруский подтвердил «Схемам», что планирует визит в США, но сообщил, что организует его Минстратегпром и посольство США. В то же время он отметил, что никаких договоренностей с американскими лоббистами по организации встреч с представителями SpaceX нет. Что касается переписки с Diplomatic Trade, сообщил, что оно действительно было, но «не имело никаких обязательств» и «носило сугубо информационный характер».

В другом сообщении Enerkon утверждалось, что компания подписала меморандум с украинским правительством по реализации нескольких проектов - в частности, строительства солнечной электростанции в зоне отчуждения, завода по производству «зеленого» водорода и запуска 5G-связи. Уруский сообщил журналистам, что о подписании меморандума с Enerkon со стороны правительства ему ничего не известно. Также он заявил, что возглавляемое им министерство не планирует принимать участие в этом проекте. Отрицали такие договоренности также в Минэнергетики и Минэкологии.

Единственным из официальных лиц, с кем пообщались «Схемы» и кому было известно о намерениях Enerkon, оказался руководитель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Сергей Костюк. Он рассказал, что встречался с Анатолием Рязанцевым, который является партнером Баллаута в другой фирме, которая координирует в Украине проекты Enerkon, но эта встреча имела «ознакомительный характер». О строительстве завода по производству «зеленого» водорода Костюк узнал от журналистов.

Опрошенные журналистами специалисты, в частности, экс-руководительница ГАЗО Екатерина Павлова, назвали анонсированный проект «фантастическим» и таким, который будет сложно реализовать в Украине.

Другой анонсированный Enerkon проект - запуск Национального оператора 5G, на базе госпредприятия «Укрдорсвязь». Анатолий Рязанцев в комментарии «Схемам» сообщил, что представил этот проект Баллауту и он согласился. По словам Рязанцева, 31 декабря прошлого года он встречался по этому вопросу непосредственно с вице-премьером Уруским. Глава «Укрдорсвязи» Виктор Бондарь сообщил: «У нас нет никаких проектов. Все выставлено на приватизацию».

В пресс-служба Уруского отрицали факт встречи с Рязанцевым и вообще существование каких-либо договоренностей. В Министерстве цифровой трансформации также сообщили, что им неизвестно о сотрудничестве с Enerkon. Участники рынка мобильных операторов, с которыми побеседовали журналисты, также считают воплощение этого проекта в ближайшее время маловероятным. Обращают внимание на неудовлетворительное техническое состояние «Укрдорсвязи». В посольстве США в Украине заявили, что им неизвестно ни о каких проектах Enerkon. Аналогичный ответ предоставили и в Американской торговой палате в Украине и выразили удивление озвученными планами Enerkon.

«Несмотря на то, что и в Офисе вице-премьера, и в других ведомствах отрицают сотрудничество с Enerkon или другими компаниями Бенджамина Баллаута, американский бизнесмен продолжает на встречах с инвесторами рассказывать об амбициозных бизнес-планах в Украине. Для чего они все это могут делать?» - говорится в расследовании.

Журналисты проанализировали стоимость акций компании и обнаружили, что за последние три месяца она выросла более чем в 50 раз, с четырех центов до 2 долларов. Такой скачок, по мнению юристов, работающих с фондовыми рынками, стал возможным, в частности, потому, что компания постоянно в своих пресс-релизах упоминала о бизнес-проектах в Украине.

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