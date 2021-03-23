Правительство запретило ходить без масок по паркам и улицам в "красных" зонах

Кабинет министров своим постановлением № 230 внес изменения в основное "карантинное" постановление №1236 и ужесточил правила ношения масок для "красной" зоны.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 22 марта.

В одном из пунктов постановления отмечается, что в "красных" зонах запрещается "пребывание на территориях общего пользования без надетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

Согласно законодательству о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:

парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования.

Также переформулирован запрет на деятельность непродовольственных рынков в "красной зоне". Теперь этот пункт звучит так, что запрещена "деятельность рынков, кроме продовольственных".

Кроме того, запрещена работа подвесных канатных дорог.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии. В обновленном руководстве по использованию медицинских масок рекомендуется носить маски внутри и вне помещений, если при этом невозможно соблюдать социальную дистанцию. В плохо проветриваемых помещениях ВОЗ советует носить маски всегда, независимо от дистанции.

Эти рекомендации ВОЗ распространяются на взрослых и детей старше 12 лет. Люди из групп риска (пожилые и имеющие хронические заболевания) должны носить маску при невозможности соблюдать дистанцию.

Детям до пяти лет ВОЗ не рекомендует носить маску. Для детей старшего возраста - от 6 до 11 лет - решение о ношении маски должно приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и умения ребенка обращаться с маской, а также возможности контроля со стороны взрослого.

Ранее в ВОЗ заявляли, что если 95% людей носить маски, необходимости в локдаунах не будет.