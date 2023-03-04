США виділяють Україні допомогу на 400 млн доларів: що входить до пакету

У п'ятницю, 3 березня, як і анонсувалося раніше, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий, вже 33-й за рахунком пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомив журналіст Голосу Америки Джефф Селдін, інформує Апостроф .

До пакета допомоги входять боєприпаси для американських гаубиць та РСЗВ HIMARS, снаряди для БМП Bradley, танкові мостоукладачі, підривні заряди, обладнання, навчання, підтримка тощо.

Глава Держдепу зазначив, що цей пакет оцінюється в 400 млн доларів.

Щодо додаткової військової допомоги від партнерів повідомив й голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його інформацією, черговий пакет на майже пів мільярда доларів включає боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до БМП Bradley, військову техніку для наведення переправ, вибухове спорядження, а також засоби для підтримки, навчання та обслуговування.