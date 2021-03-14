Возле Южного оккупанты ранили украинского военного

Состояние здоровья украинского защитника - удовлетворительное.

Возле Южного оккупанты ранили украинского военного
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В результате обстрела вооруженными формированиями РФ позиций украинских подразделений вблизи населенного пункта Южное на Донбассе один военнослужащий ВС Украины получил пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-центр ОТГ ”Север”.

"Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского защитника - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины.

"Действия роSSийских оккупантов который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - сказано в сообщении.

Напомним, в течение субботы, 13 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ десять раз нарушали режим прекращения огня.

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