Війська РФ за минулу добу поранили трьох мирних жителів на Харківщині — голова ОВА

Минулої доби окупаційні війська РФ продовжували обстрілювати Харків та населені пункти Харківської області. Троє мирних жителів отримали поранення, їх госпіталізовано. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні вночі із РСЗВ нанесли удари по Київському району Харкова. У будинку горіли балкони квартир 3 поверхів», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, було влучання в одне з комунальних підприємств міста. На щастя, обійшлося без жертв.

Також загарбники протягом доби обстрілювали Циркуни, Дергачі, Золочівську громаду. Крім того, вночі окупанти вперше обстріляли село Фартушне: ракета влучила у приміщення сільгосппідприємства. На щастя, жертв немає.

Голова ОВА додав, що протягом доби госпіталізовані три жителі області: два в Первомайському, один у Руській Лозовій.

«У ворога залишається все менше сил для наступу. ЗСУ тримають рубежі та поступово переходять до контрнаступальних дій - звільнили с. Дмитрівка на Ізюмщині», - повідомляє Синєгубов.