ЗСУ завдали ударів по семи об'єктах ППО ворога та поранили більше сотні окупантів — Генштаб

Сили оборони відбили наступ противника біля восьми населених пунктів на Донеччині, інформує ZN.ua.

ЗСУ завдали ударів по семи об'єктах ППО ворога та поранили більше сотні окупантів — Генштаб
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

За минулу добу російські окупанти здійснили чергову спробу наступу на бахмутському та авдіївському напрямках. ЗСУ зупинили їх біля Бахмута, Соледара, Берестового, Мар'їнки та інших населених пунктів. Також наші захисники завдали ударів по осередках живої сили та системах ППО противника. Всього було поранено понад 100 росіян, повідомляє Генштаб.

За інформацією українських військових, в результаті артилерійських ударів ЗСУ в населеному пункті Марфопіль Запорізької області знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. В населеному пункті Токмак знищено десять одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. В населеному пункті Пологи – до 30 поранених окупантів. В Кам’янці-Дніпровській знищено сім одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника.

Повідомляється, що за минулу добу підрозділи сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Торське і Спірне на краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на авдіївському напрямку.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також восьми позицій ЗРК противника. Крім того, наші підрозділи ППО на різних напрямках збили шість БпЛА та один вертоліт ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, сім об’єктів ППО противника та інші військові цілі.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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