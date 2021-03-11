В Беларуси раскритиковали решение МОК не признавать сына Лукашенко главой НОК

Фото: sb.by Александр и Виктор Лукашенко

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь на официальном сайте прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не признавать избрание сына президента страны Александра Лукашенко Виктора Лукашенко на пост главы НОК.

"Позицию МОК по "непризнанию избрания Виктора Лукашенко новым Президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова - членом Исполкома НОК" считаем абсолютно необоснованной. Отчетно-выборное Олимпийское собрание, на котором и был избран новый руководитель и состав Исполкома нашей организации, прошли с участием всей спортивной общественности страны - чемпионов и призеров Игр, действующих спортсменов, тренеров, руководителей спортивных организаций - исключительно в соответствии с Уставом НОК Беларуси и действующего законодательства Республики Беларусь ", - говорится в заявлении.

"Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип "спорт вне политики". Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике "двойных стандартов", нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене.

Заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий Президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена исполкома Дмитрия Баскова.

В очередной раз заявляем о готовности к конструктивным переговорам с руководством Международного олимпийского комитета", - говорится в коммюнике.

"НОК Беларуси по-прежнему открыто приглашает представителей МОК в Минск для комплексного и всестороннего изучения ситуации и прямого диалога с белорусским спортивным сообществом. В свою очередь, в случае сохранения дискриминационного подхода к белорусскому олимпийскому движению мы оставляем за собой право обжаловать данное решение в соответствии с международным спортивным законодательством", - говорится в заявлении.

Ранее в МОК объяснили, почему Лукашенко-младший не может возглавлять НОК.

"МОК не признает Виктора Лукашенко в качестве президента Национального олимпийского комитета Беларуси", - заявил на пресс-конференции директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

"МОК разочарован, что НОК не учел информацию из нашего предыдущего решения от 7 декабря, где мы указывали, что руководство НОК Беларуси делает недостаточно для защиты спортсменов от дискриминации по политическому признаку", - заявил функционер.