ГБР объявило подозрение экс-главе инженерной службы из-за подрыва трех военных на Донбассе

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

ГБР объявило подозрение экс-главе инженерной службы из-за подрыва трех военных на Донбассе
Фото: Державне бюро розслідувань

Следователи ГБР сообщили о подозрении экс-начальнику инженерной службы воинской части в халатном отношении к военной службе в рамках расследования гибели 14 февраля трех военнослужащих на территории проведения ООС.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, 27-летний руководитель инженерной службы воинской части достоверно знал о наличии неучтенных взрывоопасных предметов на асфальтированной дороге на территории ответственности воинской части близ населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Однако не принял надлежащих мер к обозначению местонахождения боеприпасов хорошо заметными знаками опасности, ограждению и охране опасного участка, а также его разминированию.

"Утром 14 февраля 2021 года, при переходе группы военных для несения службы в другой позиции мимо огражденных и необозначенных противотанковых мин, состоялся их взрыв. В результате минно-взрывной травмы трое военнослужащих-десантников погибли на месте. Таким образом, начальник инженерной службы воинской части, который после трагедии был уволен, подозревается в небрежном отношении военного должностного лица к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в воскресенье, 14 февраля, трое украинских военнослужащих погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи поселка Новолуганское на Донбассе.

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