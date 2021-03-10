ГБР установило масштабы торговли разрешениями на оружие в Национальной полиции

Государственное бюро расследований установило, что в Национальной полиции ежемесячно незаконно оформляли более 200 разрешений на оружие. Стоимость одного разрешения составляла 5-10 тысяч гривен, то есть за месяц участники схемы могли зарабатывать от 1 до 2 млн гривен.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Следствие установило уже более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного и травматического оружия. Проверяют еще более 2000 разрешений.

О подозрении сообщили одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции и еще четырем лицам: руководителю отдела контроля за оборотом оружия в Донецкой области, работнику аналогичного отдела в Харьковской области, а также владельцу и директору одного из магазинов оружия в Киевской области.

Их обвиняют в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следователи провели у предполагаемых участников схемы более 50 одновременных обысков, во время которых нашли разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений.

Напомним, что 1 марта глава Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Со службы уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции и пятеро работников в регионах.