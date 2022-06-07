NYT: Мощное оружие попадает в Украину быстрее, чем знания о том, как им пользоваться

С тех пор, как РоSSия вторглась в Украину, страны НАТО начали обновлять украинский арсенал, поставляя передовые инструменты. Киев сейчас ждет от США и Вликой Британии системы HIMARS.

Но процесс обучения солдат пользоваться этим оборудованием стал серьезным препятствием. Украинский младший сержант Дмитрий Писанка и его отряд руководят устаревшим противотанковым орудием на южном фронте. И они столкнулись именно с этой проблемой, пишет New York Times . Всматриваясь в прицел пушки, сержант Писанка видит калейдоскоп цифр и линий. Если эти данные правильно прочесть, они должны помочь ему провести расчеты для выстрела по роSSийским силам. Однако, в хаосе битвы ошибки – явление распространенное. Более месяца назад командиры артиллерийского подразделения на передовой получили более продвинутый инструмент – высокотехнологичный лазерный дальномер для прицеливания, полученный с Запада. Но есть проблема: никто не знает, как им пользоваться.

«Это так, будто вам дали iPhone 13, а вы знаете только, как позвонить», - сказал сержант Писанка.

Дальномер JIM LR похож на высокотехнологичный бинокль. По словам украинского военного, его скорее всего передали США в рамках военно-технической помощи. Вещь действительно неплохая и может помочь более эффективно использовать противотанковую пушку, построенную еще в 1985 году. JIM LR помогает рассмотреть цели ночью и определить расстояния до них, собрать информацию о направлении и координатах GPS . Некоторые солдаты знают, как такой техникой пользоваться. Но в последние дни их отправили на другие позиции. Поэтому подразделение на юге осталось один на один с инструкцией.

«Я пытался понять, как этим пользоваться, читая инструкцию на английском языке с помощью Google Translate», – рассказал сержант Писанка.