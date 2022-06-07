NYT: Мощное оружие попадает в Украину быстрее, чем знания о том, как им пользоваться
В некоторых случаях украинские солдаты пытаются на ходу разобраться, что делать с вооружением, полученным от Запада, но интуиция не всегда хороший учитель, информирует
С тех пор, как РоSSия вторглась в Украину, страны НАТО начали обновлять украинский арсенал, поставляя передовые инструменты. Киев сейчас ждет от США и Вликой Британии системы HIMARS.
Но процесс обучения солдат пользоваться этим оборудованием стал серьезным препятствием. Украинский младший сержант Дмитрий Писанка и его отряд руководят устаревшим противотанковым орудием на южном фронте. И они столкнулись именно с этой проблемой, пишет
«Это так, будто вам дали iPhone 13, а вы знаете только, как позвонить», - сказал сержант Писанка.
Дальномер JIM LR похож на высокотехнологичный бинокль. По словам украинского военного, его скорее всего передали США в рамках военно-технической помощи. Вещь действительно неплохая и может помочь более эффективно использовать противотанковую пушку, построенную еще в 1985 году. JIM LR помогает рассмотреть цели ночью и определить расстояния до них, собрать информацию о направлении и координатах GPS. Некоторые солдаты знают, как такой техникой пользоваться. Но в последние дни их отправили на другие позиции. Поэтому подразделение на юге осталось один на один с инструкцией.
«Я пытался понять, как этим пользоваться, читая инструкцию на английском языке с помощью Google Translate», – рассказал сержант Писанка.