Путин сможет вручную управлять национальной финансовой системой в РоSSии

Госдума РФ приняла соответствующий закон.

Путин сможет вручную управлять национальной финансовой системой в РоSSии
© Официциальный сайт Кремля

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем и окончательном чтении закон, разрешающий президенту РоSSии вводить капитальные ограничения в национальной финансовой системе в условиях санкций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поправки внесли в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и других иностранных государств" еще в конце мая. Их осталось одобрить Совету Федерации, после чего документ поступит на подпись Владимиру Путину.

Согласно документу, президенту РоSSии разрешается устанавливать особый порядок соглашений с участием иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, вводить особый порядок выполнения роSSийскими юрлицами обязательств по выплате дивидендов гражданам недружественных государств. Также Путин лично сможет утверждать особый порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе по операциям между резидентами и нерезидентами.

Кроме того, роSSийский диктатор получит возможность персонально запрещать проведение любых соглашений или устанавливать для них специальное разрешение, в том числе по валютным операциям, изменять валюту обязательств по договорам, ставить требования к приобретению или отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и других денежных инструментов.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине против РоSSии было введено уже шесть пакетов санкции, достаточно просадившие экономику РоSSии. В частности, из страны ушли крупные инвесторы, прекратились поставки сырья и комплектующих для большинства производства, а также было введено частичное нефтяное эмбарго.


Таисия Ястремская, ZN.ua





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