ВСУ смогут "зачистить" Северодонецк от оккупантов через два-три дня, если получат дальнобойное оружие – Гайдай

Трассу Лисичанск – Бахмут россияне не контролируют, но постоянно штурмуют, информирует ZN.ua.

ВСУ смогут
© Сергей Гайдай / Facebook

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что если украинские защитники в Северодонецке получат от западных стран дальнобойные пушки, то они смогут быстро "зачистить" город от оккупантов.

"РоSSияне придерживаются своей примитивной тактики: сильные обстрелы артиллерии, после – попытки прорыва. То же самое происходило в уже уничтоженных Рубежном и Попасной. Враг мощно бьет по промзоне, которую мы контролируем. Если мы быстро получим западное дальнобойное оружие, то начнется дуэль артиллерий, советщина проиграет Западу, и наши защитники смогут зачистить Северодонецк через два-три дня", - отметил Гайдай в Facebook.

Гайдай подчеркнул, что оккупанты не контролируют Северодонецк.

"Трассу Лисичанск - Бахмут россияне не контролируют, но постоянно штурмуют. Поэтому продвижение по ней на 90 процентов означает поражение. Этой дорогой не пользуются", - добавил глава ОВА.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Северодонецк остается эпицентром противостояния с роSSийскими захватчиками в Донбассе. Зеленский уверен, что там сейчас решается судьба Донбасса.


Анна Конюченко, ZN.ua





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