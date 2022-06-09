ВСУ смогут "зачистить" Северодонецк от оккупантов через два-три дня, если получат дальнобойное оружие – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что если украинские защитники в Северодонецке получат от западных стран дальнобойные пушки, то они смогут быстро "зачистить" город от оккупантов.

"РоSSияне придерживаются своей примитивной тактики: сильные обстрелы артиллерии, после – попытки прорыва. То же самое происходило в уже уничтоженных Рубежном и Попасной. Враг мощно бьет по промзоне, которую мы контролируем. Если мы быстро получим западное дальнобойное оружие, то начнется дуэль артиллерий, советщина проиграет Западу, и наши защитники смогут зачистить Северодонецк через два-три дня", - отметил Гайдай в Facebook.

Гайдай подчеркнул, что оккупанты не контролируют Северодонецк.

"Трассу Лисичанск - Бахмут россияне не контролируют, но постоянно штурмуют. Поэтому продвижение по ней на 90 процентов означает поражение. Этой дорогой не пользуются", - добавил глава ОВА.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Северодонецк остается эпицентром противостояния с роSSийскими захватчиками в Донбассе. Зеленский уверен, что там сейчас решается судьба Донбасса.