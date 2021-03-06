Вступил в силу закон о конкурсах на госслужбу с правками "под Витренко"

Сегодня, 6 марта, вступил в силу закон, который возобновляет проведение конкурсов на государственную службу всех категорий и по которому президент вносил предложения по полномочиям и.о. министров.

Закон 5 марта был опубликован в газете "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Напомним, Рада приняла ветированный президентом закон на внеочередном заседании 23 февраля. Документ принят с так называемыми правками под и.о. министра энергетики Юрия Витренко. Теперь и.о. министров будут иметь полноценные полномочия руководителей министерств.

Конкурсы на государственную службу в Украине были приостановлены в связи с эпидемией коронавируса еще в апреле. После этого парламент несколько раз работал над их возвращением, но окончательно это согласовали только перед принятием этого закона.

В течение шести месяцев со дня вступления в силу этого документа необходимо объявить конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми ранее были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за распространения COVID-19.

Также закон отменяет положение, согласно которому субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя государственного органа.

Кроме того, исключаются ограничения по выполнению первым заместителем министра или заместителями министра (если должность министра вакантна) отдельных полномочий министра.