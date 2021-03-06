Две области находятся на грани «красной зоны», - Степанов

Это Закарпатская и Винницкая области.

Из-за заболеваемости COVID-19 Закарпатская и Винницкая области находятся на грани «красной зоны».

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщил телеграм-канал Коронавирус в регионах.

"Ситуация напряженная. На сегодня три области уже находятся в "красной зоне" карантина - Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая. На границе красной зоны находятся Закарпатская и Винницкая области", - отметил министр.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 марта, в Украине было зарегистрировано 9 144 новых случая коронавируса, умерли 156 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрировано в Житомирской (749) и Винницкой (714) областях.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской области ввела в части региона жесткий карантин, который предусматривает закрытие школ, заведений питания и непродовольственных рынков.

Ранее Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну мировой пандемии.

Министр считает, что на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не раньше лета-осени.