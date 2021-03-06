Две области находятся на грани «красной зоны», - Степанов

Это Закарпатская и Винницкая области.

Две области находятся на грани «красной зоны», - Степанов
Фото: Макс Требухов

Из-за заболеваемости COVID-19 Закарпатская и Винницкая области находятся на грани «красной зоны».

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщил телеграм-канал Коронавирус в регионах.

"Ситуация напряженная. На сегодня три области уже находятся в "красной зоне" карантина - Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая. На границе красной зоны находятся Закарпатская и Винницкая области", - отметил министр.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 марта, в Украине было зарегистрировано 9 144 новых случая коронавируса, умерли 156 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрировано в Житомирской (749) и Винницкой (714) областях.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской области ввела в части региона жесткий карантин, который предусматривает закрытие школ, заведений питания и непродовольственных рынков.

Ранее Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну мировой пандемии.

Министр считает, что на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не раньше лета-осени.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
РоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три года
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Блок рекламы


Похожие новости
Миссия МВФ может вернуться в Украину в апреле, после отмены ограничений цены на газМиссия МВФ может вернуться в Украину в апреле, после отмены ограничений цены на газ
Степанов рассказал, когда COVID-вакцины появятся на коммерческом рынкеСтепанов рассказал, когда COVID-вакцины появятся на коммерческом рынке
В Кировоградской области пытались создать фейковые ОТОВ Кировоградской области пытались создать фейковые ОТО
Начальник Пограничной службы вакцинировался от коронавирусаНачальник Пограничной службы вакцинировался от коронавируса
В Ираке выпустили 10 ракет по базе, где находятся американские военныеВ Ираке выпустили 10 ракет по базе, где находятся американские военные
Степанов: поставки китайской вакцины Sinovac в Украину могут задержатьсяСтепанов: поставки китайской вакцины Sinovac в Украину могут задержаться
Экс-главу прокуратуры Киевской области будут судить за сокрытие преступления в интересах бывшего нардепаЭкс-главу прокуратуры Киевской области будут судить за сокрытие преступления в интересах бывшего нардепа
Степанов вакцинировался от коронавирусаСтепанов вакцинировался от коронавируса
Степанов обсудил "паспорта вакцинации" с послами G7Степанов обсудил "паспорта вакцинации" с послами G7
Степанов объяснил, почему вакцину от ковида в Украине регистрировала три месяца назад созданная фирмаСтепанов объяснил, почему вакцину от ковида в Украине регистрировала три месяца назад созданная фирма
Последние новости
Подгружаем последние новости