"Велика сімка" наблизилася до запровадження граничних цін на російську нафту - спільна заява

Країни G7 хочуть перешкодити Росії одержувати надприбутки з високих цін на енергоносії внаслідок війни, що нею розв'язана проти України. Проте про “нафтове ембарго” вже не йдеться, інформує ZN.ua.

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Наразі узгоджується введення заборони на закупівлю російської нафти вище за погоджену ціну та її транспортування, йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, опублікованій у вівторок, 2 серпня, повідомляє DW.

"Ми продовжуємо розглядати низку підходів, включаючи варіанти повної заборони всіх послуг, що дозволяють транспортувати морем російську нафту і нафтопродукти по всьому світу, за винятком випадків, коли ця нафта закуповується або за ціною, яка буде узгоджена в консультаціях з міжнародними партнерами, або ще нижчою ціною", - сказано в документі.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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