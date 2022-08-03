"Велика сімка" наблизилася до запровадження граничних цін на російську нафту - спільна заява
Країни G7 хочуть перешкодити Росії одержувати надприбутки з високих цін на енергоносії внаслідок війни, що нею розв'язана проти України. Проте про “нафтове ембарго” вже не йдеться, інформує
Наразі узгоджується введення заборони на закупівлю російської нафти вище за погоджену ціну та її транспортування, йдеться у
"Ми продовжуємо розглядати низку підходів, включаючи варіанти повної заборони всіх послуг, що дозволяють транспортувати морем російську нафту і нафтопродукти по всьому світу, за винятком випадків, коли ця нафта закуповується або за ціною, яка буде узгоджена в консультаціях з міжнародними партнерами, або ще нижчою ціною", - сказано в документі.