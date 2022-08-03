"Велика сімка" наблизилася до запровадження граничних цін на російську нафту - спільна заява

Наразі узгоджується введення заборони на закупівлю російської нафти вище за погоджену ціну та її транспортування, йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, опублікованій у вівторок, 2 серпня, повідомляє DW .

"Ми продовжуємо розглядати низку підходів, включаючи варіанти повної заборони всіх послуг, що дозволяють транспортувати морем російську нафту і нафтопродукти по всьому світу, за винятком випадків, коли ця нафта закуповується або за ціною, яка буде узгоджена в консультаціях з міжнародними партнерами, або ще нижчою ціною", - сказано в документі.