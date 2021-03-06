Земельная реформа не была условием программы МВФ, - Милованов

"Когда в 2019 году осенью вносили законопроект в парламент, это не было в программе с МВФ требованием".

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а ныне - советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что проведение реформы рынка земли не было условием программы Международного валютного фонда.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина-24".

"Возьмите, например, реформу рынка земли, которую за время Гройсмана сняли с программы МВФ , так как не могли выполнить. Она была, ее согласовали не делать. Она была сделана просто так. Ни в каком меморандуме не было написано. Когда в 2019 году осенью вносили законопроект в парламент, это не было в программе с МВФ требованием", - отметил Милованов.

Напомним, в 2017 году МВФ исключил земельную реформу из списка требований к Украине. Среди требований, которые остались, - пенсионная реформа, законы о приватизации и об антикоррупционном суде.

В апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" №552-IX).

Законопроект был принят ночью 31 марта 2020 года 259 голосами. Отмену моратория на продажу земли поддержали депутаты фракций "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Голос" и группы "Довира". После принятия закона другие депутаты зарегистрировали 13 предложений об отмене результатов голосования. Эти проекты были обязательными для рассмотрения, поэтому спикер парламента Дмитрий Разумков не имел права направлять соответствующие законы на подпись президенту.

13 апреля предложения поставили на голосование, но ни один из проектов не набрал необходимого количества голосов. В тот же день Рада на внеочередном заседании разблокировала подписание этого законопроекта.