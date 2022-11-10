Судова реформа в Україні лишається ключовим пріоритетом – посли G7

У G7 нагадали про важливість реформування судової системи України, інформує ZN.ua.

Судова реформа в Україні лишається ключовим пріоритетом – посли G7
© Facebook/Cпеціалізована антикорупційна прокуратура

Судова реформа залишається ключовим пріоритетом на шляху реформування України. Про це зазначили посли «Великої сімки».

«Рік тому Етична рада почала виконувати своє завдання з оновлення Вищої ради правосуддя. Посли G7 вітають її успіхи в просуванні верховенства права в Україні. Судова реформа, включно з новою процедурою відбору КСУ, залишається ключовим пріоритетом і має бути узгоджена з рекомендаціями Венеціанської комісії», – йдеться у повідомленні.





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