Судова реформа в Україні лишається ключовим пріоритетом – посли G7

Судова реформа залишається ключовим пріоритетом на шляху реформування України. Про це зазначили посли «Великої сімки».

«Рік тому Етична рада почала виконувати своє завдання з оновлення Вищої ради правосуддя. Посли G7 вітають її успіхи в просуванні верховенства права в Україні. Судова реформа, включно з новою процедурою відбору КСУ, залишається ключовим пріоритетом і має бути узгоджена з рекомендаціями Венеціанської комісії», – йдеться у повідомленні.