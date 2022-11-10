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2022-11-10
Судова реформа в Україні лишається ключовим пріоритетом – посли G7
У G7 нагадали про важливість реформування судової системи України, інформує
© Facebook/Cпеціалізована антикорупційна прокуратура
Судова реформа залишається ключовим пріоритетом на шляху реформування України. Про це
«Рік тому Етична рада почала виконувати своє завдання з оновлення Вищої ради правосуддя. Посли G7 вітають її успіхи в просуванні верховенства права в Україні. Судова реформа, включно з новою процедурою відбору КСУ, залишається ключовим пріоритетом і має бути узгоджена з рекомендаціями Венеціанської комісії», – йдеться у повідомленні.
Юлія Москаленко, ZN.ua