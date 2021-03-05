Из 40 тыс. военных на передовой только 7 тыс. дали согласие на вакцинацию, - главный эпидемиолог ВСУ

На данный момент вакцинировано 12% бойцов, давших согласие прививаться.

Из 40 тыс. военных на передовой только 7 тыс. дали согласие на вакцинацию, - главный эпидемиолог ВСУ
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олым заявил, что среди украинских военных есть значительное количество отказов от вакцинации от коронавируса.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть отказы среди бойцов. Я считаю, такая ситуация вследствие политизации вакцинальной кампании. Поэтому, к сожалению, отказы есть. Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС, то из 40 тысяч только 7 тысяч согласились", - сказал Олым.

Он сообщил, что в зону ООС доставили 14 тысяч доз вакцины: 7200 доз в Донецкую и 6800 доз в Луганскую области.

"В настоящее время 884 человека вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека - это 12% из тех 7000 человек, которые дали согласие на вакцинацию", - отметил эпидемиолог.

Как сообщали, 2 марта президент Владимир Зеленский вакцинировался как верховный главнокомандующий. Прививку сделали вакциной AstraZeneca индийского производства, купленной за бюджетные деньги. Это произошло на территории военного мобильного госпиталя №59 вместе с военными медиками и военнослужащими, выполняющими боевые задачи на передовой. Там же от коронавируса вакцинировался и глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Напомним, по состоянию на 3 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через портал и приложение "Дія" и через контакт-центр Минздрава записались 100 тысяч украинцев.

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