Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек

На переход к электронной форме предусмотрено пять лет.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» №1217-IX, который Верховная Рада приняла 5 февраля этого года.

Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и т.п., информирует пресс-служба главы государства.

Также на законодательном уровне регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

"Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, предусматривающая постепенный отказ от бумажных трудовых книжек", - говорится в сообщении.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.

Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

Такие изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности. Также это упростит учет данных об образовании, квалификации, которую имеет работающее население, и которую получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям», - сообщают в ОПУ.

Также устраняются возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

Напомним, что законопроект о переводе бумажных трудовых книжек в электронный формат Кабмин утвердил еще в начале июня 2020-го. Оригинал бумажной трудовой книжки будет передаваться на хранение работнику как официальный документ, а если работник пожелает продолжить ее ведение, работодатель по его требованию будет обязан параллельно с электронным учетом трудовой деятельности вносить в книгу записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Предыдущее правительство Алексея Гончарука тоже предлагало перевести трудовые книжки в электронный формат. Законопроект не успели рассмотреть и после смены Кабмина отозвали.

С 2000 года данные о трудовом стаже вносят в электронные реестры.