?Зеленский подписал закон о конкурсах на должности в госслужбу с правками "под Витренко"

Президент Владимир Зеленский подписал принятый 23 февраля закон, восстанавливающий проведение конкурсов на государственную службу всех категорий. Это тот документ, к которому глава государства вносил свои предложения относительно полномочий и.о. министра.

О подписании закона сообщает пресс-служба Офиса президента.

В течение шести месяцев со дня вступления в силу этого документа необходимо объявить конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми ранее были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за распространения COVID-19.

Также закон отменяет положение, согласно которому субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя государственного органа.

Кроме того, исключаются ограничения по выполнению первым заместителем министра или заместителями министра (если должность министра вакантна) отдельных полномочий министра.

Напомним, Рада на внеочередном заседании 23 февраля приняла ветированный президентом закон о восстановлении конкурсов на госслужбу. Документ принят с предложениями Зеленского с так называемыми правками под и.о. министра энергетики Юрия Витренко. Теперь и.о. министров будут иметь полноценные полномочия руководителей министерств.

Конкурсы на государственную службу в Украине были приостановлены в связи с эпидемией коронавируса еще в апреле. После этого парламент несколько раз работал над их возвращением, но окончательно это согласовали только перед принятием этого закона.