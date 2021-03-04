Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье

"Буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения".

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за шутку своего премьер-министра Игоря Матовича о "Закарпатье" в обмен на роSSийскую вакцину.

Об этом Корчок написал в фейсбуке.

"Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел (Украины, - ред.) Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - написал Корчок.

"Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения", - добавил он.

Напомним, на этой неделе Словакия получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь регистрации препарата в Европейском союзе. После получения роSSийской вакцины в правительстве страны разгорелся кризис. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, в результате чего это может привести к досрочным парламентским выборам.

Комментируя закупку роSSийской вакцины, Матович подчеркнул, что главной его целью было - дать препарат жителям Словакии. При этом он пожаловался на заявления о том, что договоренности с россиянами автоматически означают якобы государственную измену. На вопрос журналиста, что он пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Однако он сразу же отметил, что это была шутка.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что считает высказывание словацкого премьера некорректным и недружественным.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - написал Кулеба в Twitter .

МИД Украины заявил, что требует от премьера Словакии официальных извинений.