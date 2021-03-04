Зеленский заявил об "очень положительных результатах" борьбы с роSSийской пропагандой

Президент считает эффективным информационное противостояние роSSийским СМИ.

Зеленский заявил об "очень положительных результатах" борьбы с роSSийской пропагандой
Фото: Скріншот відео

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине существует сильное информационное воздействие со стороны роSSийских СМИ, однако он считает борьбу с пропагандой эффективной.

Об этом президент заявил на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Есть очень сильное информационное влияние на Украину в СМИ роSSийской стороны, и даже в СМИ внутри нашей страны, с чем, как вы видите, мы боремся. И я считаю - уже есть наработки и очень положительные результаты", - сказал Зеленский.

Отметим, что накануне высокий представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель заявил, что РоSSия усилила кампанию по дезинформации, направленную против Евросоюза, поэтому блок должен усилить работу по предотвращению и сдерживанию роSSийской пропаганды.

Напомним, роSSийские телеканалы в Украине запрещены, однако на роSSийском ТВ выходят десятки политических ток-шоу, которые транслируют мнение одних и тех же "экспертов из Украины", которые курсируют из одной передачи в другую. Они якобы транслируют мнение от лица украинцев. При этом во время прямых эфиров им затыкают рты, смеются над ними и даже бьют. 25 февраля одного из таких "экспертов" Юрия Дудкина суд арестовал на два месяца.

2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK. После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов.

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