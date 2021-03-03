МИД РФ назвал американские санкции "враждебным антироSSийским выпадом" и пообещал США "ответ"

РоSSия "не собирается мириться с этим".

В Министерстве иностранных дел РоSSии считают введенные вчера американские санкции "враждебным антироSSийским выпадом". В министерстве также пообещали "ответ".

Пресс-секретарь роSSийского МИД Мария Захарова заявила, что новые санкции "просто являются причиной для открытого вмешательства в наши внутренние дела", пишет Reuters.

"Мы не собираемся мириться с этим. Мы ответим на основе принципа взаимности, но не обязательно симметрично", - заявила она.

Глава МИД РоSSии Сергей Лавров сказал, что Москва ответит на любые новые санкции со стороны США . Аналогичное обещание сделал и посол РФ при Евросоюзе .

Напомним, что вчера Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении семи роSSийских физических лиц за покушение на оппозиционера Алексея Навального с помощью нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". Под санкции попали семь роSSийских граждан: Алексей Криворучко - заместитель министра обороны РФ , Павел Попов - заместитель министра обороны, Андрей Ярин - глава управления Кремля по внутренней политике, Александр Калашников - глава Федеральной службы исполнения наказаний, Александр Бортников - глава ФСБ, Игорь Краснов - генпрокурор РФ , Сергей Кириенко - первый заместитель главы администрации Кремля.