МИД РФ назвал американские санкции "враждебным антироSSийским выпадом" и пообещал США "ответ"

РоSSия "не собирается мириться с этим".

МИД РФ назвал американские санкции "враждебным антироSSийским выпадом" и пообещал США "ответ"
Марія Захарова
Фото: РБК

В Министерстве иностранных дел РоSSии считают введенные вчера американские санкции "враждебным антироSSийским выпадом". В министерстве также пообещали "ответ".

Пресс-секретарь роSSийского МИД Мария Захарова заявила, что новые санкции "просто являются причиной для открытого вмешательства в наши внутренние дела", пишет Reuters.

"Мы не собираемся мириться с этим. Мы ответим на основе принципа взаимности, но не обязательно симметрично", - заявила она.

Глава МИД РоSSии Сергей Лавров сказал, что Москва ответит на любые новые санкции со стороны США. Аналогичное обещание сделал и посол РФ при Евросоюзе.

Напомним, что вчера Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении семи роSSийских физических лиц за покушение на оппозиционера Алексея Навального с помощью нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". Под санкции попали семь роSSийских граждан: Алексей Криворучко - заместитель министра обороны РФ, Павел Попов - заместитель министра обороны, Андрей Ярин - глава управления Кремля по внутренней политике, Александр Калашников - глава Федеральной службы исполнения наказаний, Александр Бортников - глава ФСБ, Игорь Краснов - генпрокурор РФ, Сергей Кириенко - первый заместитель главы администрации Кремля.

Речь идет о включении в список санкций SDN List. Это означает, что в США активы попавших в список санкций людей замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ними дела.

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