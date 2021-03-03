Глава ФБР назвал штурм Капитолия "внутренним терроризмом"

Рэй опроверг конспирологические теории.

Глава ФБР назвал штурм Капитолия "внутренним терроризмом"
Фото: telegraph.co.uk

Федеральное бюро расследований классифицировало штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января как "внутренний терроризм".

Об этом директор ФБР Кристофер Рэй заявил, выступая перед Юридическим комитетом Сената США, передает Голос Америки.

"Это нападение, эта осада, были, попросту говоря, криминальными действиями, и мы, ФБР, рассматриваем такое поведение, как внутренний терроризм", - заявил Рэй.

Рэй опроверг конспирологические теории, согласно которым участники штурма Капитолия только притворялись сторонниками Трампа, заявив, что ФБР "не нашло подтверждений этого".

Рэй заверил, что ФБР использует все имеющиеся в арсенале ведомства следственные ресурсы для преследования причастных к "ужасному насилию и преступным действиям, совершенным 6-го января 2021 года".

Директор ФБР также заявил об отсутствии доказательств подтасовки выборов в США.

По словам директора ФБР, его ведомство получило более 270 тысяч сообщений от американцев, которые помогли правоохранителям идентифицировать участников штурма Капитолия.

Министерство юстиции США выдвинуло различные уголовные обвинения - от сговора до нападения на сотрудников сил правопорядка - против более чем 250 человек.

Напомним, что 6 января из-за штурма Капитолия Конгресс США не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. В результате беспорядков погибли пять человек.

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