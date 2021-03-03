В Украине вакцинировали более 5 тысяч медиков, осложнений не было, - Радуцкий

Глава парламентского комитета отреагировал на "истерию о вакцинации".

В Украине вакцинировали более 5 тысяч медиков, осложнений не было, - Радуцкий
Фото: Макс Левин

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отреагировал на антивакцинальные настроения в обществе и привел данные о побочных действиях у тех, кто уже получил прививку.

"К сожалению, к нарративам прокремлевских пропагандистов присоединились и некоторые известные украинские политики. Наших сограждан заставляют поверить, что в Украину завезли «копию» настоящих вакцин, у половины вакцинированных врачей «тяжелые побочные эффекты». Что медики не хотят вакцинироваться, потому вакцина «некачественная»... Очень грустно, что наши оппозиционные деятели делают пиар на жизни и здоровье украинцев", - написал он в фейсбуке.

Радуцкий напомнил, что от осложнений коронавирусной болезни в Украине ежедневно умирает в среднем 150-200 человек, и "прекратить эту страшную статистику сможет только вакцинация".

"Сейчас вакцинировано чуть более 5000 медиков. Ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений. Побочные эффекты, которые фиксируются у 5-7% вакцинированных, довольно стандартны. Как и при любой прививке - покраснение или появление папул в месте инъекции, незначительное повышение температуры", - отметил народный депутат.

По словам Радуцкого, сегодня Канада утвердила к экстренному медицинскому использованию вакцину и заказала 2 млн доз вакцин AstreZeneca с того самого завода в Индии.

"Но украинцы исторически привыкли не доверять официальной информации. Поэтому безответственное поведение политиков срывает планы по вакцинации. Минздрав обещает увеличить количество вакцинированных до 10-15 тысяч в день. Но нам нужно двигаться в десять раз быстрее, чтобы к концу года вакцинировались крайней мере 10 миллионов украинцев. Иначе осенью будем иметь очередную волну коронавируса, и придется снова вводить более строгие карантинные ограничения. В то время, когда другие страны вернутся к нормальной жизни", - подчеркнул глава парламентского комитета.

За два первых дня вакцинации Государственным экспертным центром Минздрава зафиксировано семь "неблагоприятных событий после иммунизации", все несерьезные.

Как сообщалось, сегодня президент Владимир Зеленский вакцинировался как верховный главнокомандующий, прививку сделали вакциной AstraZeneca индийского производства, купленной за бюджетные деньги.

Он стал вторым высокопоставленным должностным лицом Украины, вакцинировавшимся от коронавируса, после министра здравоохранения Максима Степанова.

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