Зеленский предполагает, что после коронавируса в Украине будут еще эпидемии

Зеленский предполагает, что после коронавируса в Украине будут еще эпидемии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины "О занятости населения" относительно помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации", который был принят парламентом 4 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

ействующее украинское законодательство предусматривает предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода через ограничительные мероприятия, связанные с противодействием распространению COVID-19", – говорится в сообщении.

Теперь помощь по частичной безработице может оказываться не только на период карантина, вызванным коронавирусом, а и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Также, в соответствии с законом, Кабмин получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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