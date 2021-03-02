Медведчук заявил, что он и его семья не причастны к трубопроводу "Самара - Западное направление"

Он заявил, что несколько лет назад выиграл все суды для опровержения информации о его связи с нефтетрубопроводами.

Один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что не причастен к нефтетрубопроводу "Самара - Западное направление", который недавно арестовали во исполнение решения СНБО о санкциях.

В интервью "BBC Украина" он сообщил, что ни он, ни члены его семьи "никогда не имели отношения" к этому нефтепродуктопроводу. Он добавил, что несколько лет назад судился из-за распространения информации о его причастности к этому нефтепродуктопроводу.

"Медведчук никогда не имел отношения к этой трубе ... Все суды я выиграл", - сказал он.

В частности, в мае 2018 года Печерский райсуд Киева признал недостоверной информацию, распространенную общественным деятелем Назаром Перваком в эфире канала "Прямой" о том, что "определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной именно в топливно-энергетическом секторе так или иначе контролирует Медведчук. Прежде всего - это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми, и уже актуальная тема ... сжиженный газ". Впоследствии это решение подтвердил Верховный Суд.

Напомним, построенный во времена СССР нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление" проходит по территории Украины. В последнее время им переправляется дизельное топливо. После распада Союза инфраструктура на территории независимых государств должна была перейти в их собственность, однако "опеку" над этим трубопроводом, а также "Грозный - Армавир - Трудовая", получила роSSийская государственная структура "Транснефтепродукт".

В 2011 году Хозсуд Ровенской области признал право собственности на украинскую часть нефтепроводов за Украиной.

Но через шесть лет тот же Хозяйственный суд Ровенской области на "основе новых обстоятельств" признал части нефтепродуктопроводов частной собственностью юридических лиц с иностранной юрисдикцией и конечным владельцем в Украине - "ПрикарпатЗападтранс" (до 2016 года эта компания была дочкой роSSийского "Транснефтепродукта").

В 2018 году ГПУ окончательно проиграла дело о возвращении в государственную собственность частей трубопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая". На тот момент нардеп Игорь Луценко сообщил, что Верховный Суд Украины принял решение о выводе украинского участка магистральных трубопроводов из государственной собственности и передаче ее в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.

Оказалось, что еще в начале весны 2016 года роSSийская "Транснефть" продала трубопровод "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской компании International Trading Partners AG, среди контрагентов которой, по версии сыщиков НАБУ, есть структуры, принадлежащие людям из окружения Виктора Медведчука. Это, например, гражданин ФРГ Анатолий Шефер, который также является директором швейцарской компании ITC Industry Trading Company SA. В апреле 2019 года Шефер продал 51% акций ООО "ПрикарпатЗападтранс" белорусскому олигарху Николаю Воробьеву, близкому к Александру Лукашенко.

Через год после формальной смены собственника компания Шефира ITC Industry получила контракт на 10 лет с "Роснефтью" на поставку 30-50 млн тонн дизельного топлива в год. Поставщиком дизеля стала швейцарская группа Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева. В 2017 году группа купила сеть АЗС Glusco. Именно тогда и заговорили о том, что сеть АЗС перешла под контроль структур из окружения Медведчука.

Как выяснила программа "Схемы", все топливо, которое идет по трубопроводу из РоSSии, проходит через посредника: группу Proton Energy Моисеева, которого считают другом Виктора Медведчука. Журналисты зафиксировали, как мужчины прилетали одним чартером из Москвы в Киев и в аэропорту по-дружески обнимались на прощание.

"С господином Медведчуком я знаком давно, как и со многими другими украинскими, роSSийскими, европейскими, израильскими, американскими публичными людьми и бизнесменами. Нас связывают дружеские отношения, а не деловые. Никакого отношения господин Медведчук к этим компаниям не имеет, они принадлежат мне, я - их единственный владелец", - заявил Моисеев в письменном ответе на запрос.

Кроме того, компания Шефера ITC Industry Trading Company SA, согласно расследованию "Украинской правды", причастна к поставкам угля из оккупированных шахт Донбасса под видом южноафриканского, а также она торговала с компаниями окружения Виктора Медведчука.

Отметим, что словосочетание "труба Медведчука" получило распространение на фоне того, как 19 февраля СНБО принял решение о санкциях в отношении этого политика и его жены Оксаны Марченко, а также других связанных с ним лиц.