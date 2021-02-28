Луценко будет вести политическое шоу на "5 канале"
Бывший генпрокурор нашел новую работу.
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко будет вести политическое шоу на "5 канале".
Об этом "Детектору медиа" сообщил генеральный директор канала Владимир Мжельский.
"Мы развесили борды, в которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу", - сказал Мжельский, комментируя рекламу с Луценко, которая появилась на этой неделе.
Напомним, что владельцем "5 канала" является Петр Порошенко. Они с Луценко - кумовья, в 2013 году Луценко с женой Порошенко крестил дочку Юрия Стеця.
В 2016-2019 годах Луценко был генеральным прокурором при президенте Порошенко, а до этого возглавлял фракцию "Блок Петра Порошенко" и одноименную партию.
В начале 2000-х годов Луценко был главным редактором еженедельника "Грани плюс".