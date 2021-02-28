Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко будет вести политическое шоу на "5 канале".

Об этом "Детектору медиа" сообщил генеральный директор канала Владимир Мжельский.

"Мы развесили борды, в которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу", - сказал Мжельский, комментируя рекламу с Луценко, которая появилась на этой неделе.

Напомним, что владельцем "5 канала" является Петр Порошенко. Они с Луценко - кумовья, в 2013 году Луценко с женой Порошенко крестил дочку Юрия Стеця.

В 2016-2019 годах Луценко был генеральным прокурором при президенте Порошенко, а до этого возглавлял фракцию "Блок Петра Порошенко" и одноименную партию.

В начале 2000-х годов Луценко был главным редактором еженедельника "Грани плюс".