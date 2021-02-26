Оккупанты на Донбассе применяют запрещенное оружие, с начала суток ранены 10 украинских бойцов

Зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников.

Оккупанты на Донбассе применяют запрещенное оружие, с начала суток ранены 10 украинских бойцов
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Оккупанты на Донбассе не прекращают вооруженных провокаций в районе проведения операции Объединенных сил. По состоянию на 17:00 26 февраля роSSийские наемники десять раз нарушили режим прекращения огня, в частности из запрещенного вооружения. В результате действий врага десять украинских бойцов получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Рядом с Водяным, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семь военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще двое военных - боевое травмы.

"Воины оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.

Вблизи Песков оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и неподалеку Луганского. Здесь роSSийско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у Каменки произвел несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Неподалеку Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы вооруженных формированиях РоSSийской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Кроме того, в штабе ООС отмечают, что в Отчете СММ ОБСЕ от 25 февраля зафиксированы грубые нарушения со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников на неподконтрольной правительству Украины территории. На полигоне близ населенного пункта Покровка патруль Миссии зафиксировал 6 реактивных систем залпового огня "Град". Еще 10 танков, 6 самоходных гаубиц "Гвоздика", 3 прицепных миномета "Василек" были замечены по линиям отвода, вне выделенных мест хранения вооружения.

Также роSSийско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют инженерные работы по совершенствованию существующих и оборудованию новых позиций в районе Донецкого аэропорта. Подразделениями ВСУ зафиксировано дооборудование фортификационных сооружений с использованием мешков с песком возле пожарного депо ДАПа.

"Приведенные факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ по-прежнему демонстрируют нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - отмечают в штабе.

Вчера, 25 февраля, вооруженные формирования РоSSийской Федерации также 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в том числе - и из запрещенного вооружения. Потерь в рядах ВСУ не было.

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