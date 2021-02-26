МВФ ожидает предложений от Украины для продолжения переговоров

Международный валютный фонд назвал продуктивными дискуссии по Украине, прошедшие во время работы недавней миссии в декабре-феврале, однако констатирует наличие ряда нерешенных вопросов и ожидает предложений от украинской стороны для продолжения переговоров.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения по отдельным вопросам политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной", - сказал он.

Среди вопросов, которые обсуждала миссия, Райс назвал улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

Конкретных сроков представитель фонда не назвал.

Напомним, 11 января миссия МВФ по первому пересмотру программы stand-by для Украины возобновила работу. В прошлый раз миссия в онлайн-режиме работала в декабре. По результатам работы миссии ожидалось получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

13 февраля миссия завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.

После этого советник президента Олег Устенко сообщил, что Украина ожидает продолжения сотрудничества с Фондом. Кроме того, Украина хочет продлить программу еще на полгода, чтобы общий срок составлял не 18, а 24 месяца.