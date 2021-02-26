Телеканал "112 Украина" обжаловал санкции СНБО

Телерадиокомпания "112-ТВ" обжаловала санкции, наложенные на нее Советом национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

25 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск об обжаловании п.4 приложения №2 к указу №43/2021 о применении санкций.

Иску, который поступил в суд, присвоен регистрационный номер 9901/40/21.

Напомним, что ранее санкции СНБО обжаловали телеканалы NewsOne (ООО "Новости 24 часа"), Zik (ООО "Телерадиокомпания Новые коммуникации") и их формальный владелец, депутат Верховной Рады Тарас Козак из пророSSийской фракции ОПЗЖ.

Трансляция трех телеканалов, которые попали под санкции, полностью прекратилась в сети провайдеров кабельного телевидения уже вечером 2 февраля. Сейчас они работают только в интернете, но уже началась работа по созданию нового эфирного телеканала на базе львовского "Первый независимый".