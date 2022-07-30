Правоохоронці повідомили про підозру пропагандисту сепаратистського телеканалу

Через поширення антиукраїнської пропаганди правоохоронці повідомили про підозру головному редактору сепаратистського телеканалу в так званій «ЛНР» - повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, в 2014 році підозрюваний добровільно працевлаштувався в так звану «Державну телевізійну та радіомовну компанію «ЛНР», де за час своєї «кар’єри» обіймав посади гендиректора, головного редактора та телеведучого

«Починаючи з березня 2022 року, у ході повномасштабного вторгнення РФ на територію України, підозрюваний працює головним редактором телекомпанії псевдореспубліки», - зазначають в прокуратурі.

«Журналіст», за інформацією правоохоронців, прославляє в регіональних медіа прославляє державу-агресора та її окупаційну адміністрацію. Чоловік є обличчям сепаратистського телеканалу, здійснює підготовку та затвердження сюжетів, є ведучим телевізійних програм антиукраїнського характеру, а також безпосередньо впливає на формування інформаційної політики телеканалу.

Пропагандист і досі поширює «руський мир» в інфопросторі на різноманітних медіаресурсах та власній сторінці в одній із соцмереж.