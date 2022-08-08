Виготовляв агітки для окупантів: працівнику харківського телеканалу загрожує до 15 років ув’язнення

Зрадник працював через доньку, що живе в РФ.

Виготовляв агітки для окупантів: працівнику харківського телеканалу загрожує до 15 років ув’язнення
Харків'янин виготовляв агітки для росіян
© Офіс генерального прокурора

Правоохоронці повідомили про підозру харків‘янину за те, що виробляв поліграфічну продукцію для окупантів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За інформацією правоохоронців, художник-постановник одного з телеканалів Харківщини у себе вдома налагодив виробництво агітаційних листівок для окупантів.

Готову «продукцію» зрадник надсилав своїй дочці, яка живе в Росії. Та ж, в свою чергу, вже передавали агітаційну продукцію до російських міністерств для розповсюдження в лавах російських окупантів та колаборантів з так званих «ЛНР» та «ДНР». Агітпродукція мала «піднімати бойовий дух» окупантів», інформує ZN.ua.

Під час обшуку у зрадника знайшли радянську та антиукраїнську літературу, а також книгу президента-втікача - Віктора Януковича. Тепер колаборанту загрожує до 15-ти років ув’язнення.


Артем Руденко, ZN.ua





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