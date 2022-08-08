Виготовляв агітки для окупантів: працівнику харківського телеканалу загрожує до 15 років ув’язнення

Правоохоронці повідомили про підозру харків‘янину за те, що виробляв поліграфічну продукцію для окупантів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За інформацією правоохоронців , художник-постановник одного з телеканалів Харківщини у себе вдома налагодив виробництво агітаційних листівок для окупантів.

Готову «продукцію» зрадник надсилав своїй дочці, яка живе в Росії. Та ж, в свою чергу, вже передавали агітаційну продукцію до російських міністерств для розповсюдження в лавах російських окупантів та колаборантів з так званих «ЛНР» та «ДНР». Агітпродукція мала «піднімати бойовий дух» окупантів», інформує ZN.ua .

Під час обшуку у зрадника знайшли радянську та антиукраїнську літературу, а також книгу президента-втікача - Віктора Януковича. Тепер колаборанту загрожує до 15-ти років ув’язнення.