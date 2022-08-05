Екс-ведучому телеканалу "Інтер" загрожує довічний термін: у прокуратурі видали подробиці

СБУ оголосила відомому телеведучому Юрію Коту підозру у держзраді.

Коту загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Відповідна інформація опублікована на сайті Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що під час Революції Гідності у 2013-2014 роках Кот був ведучим на київському "антимайдані", а також займався інформаційним викривленням подій на Євромайдані та підбивав до міжетнічних конфліктів. У 2014 році він переїхав до Росії, де працював на державному російському пропагандистському інформагентстві "Росія сьогодні" та інформагентстві News Front.

Слідство встановило, що Кот у своїх виступах підтримує політику РФ та поширює пропаганду на сторінках соціальних мереж. Він розпалював сепаратистські настрої серед українців та формував образ українців як націонал-фашистів.

Крім того, від початку повномасштабної російської агресії Юрій Кот підтримує дії російської влади, заявляючи про це публічно, зокрема, у своєму телеграм-каналі "Юрий Кот — Быть добру!". Там він подає викривлену інформацію щодо історичних та політичних фактів та розповсюджує прокремлівські наративи, дискредитуючи українців.

У 1999-2011 роках пропагандист працював на українському телеканалі Інтер та отримав певну медійну популярність, яку потім використав на шкоду національній безпеці України.

Кот підозрюється у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі за конфіскацію майна.