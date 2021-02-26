Зеленский подал в Раду законопроекты о налоговой амнистии

Тексты этих законопроектов на сайте Верховной Рады пока отсутствуют.

Зеленский подал в Раду законопроекты о налоговой амнистии
Фото: facebook.com/president.gov.ua

В Верховной Раде зарегистрировали пакет законопроектов президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии.

Об этом свидетельствует информация на портале парламента.

Согласно информации на сайте, президент в четверг зарегистрировал законопроекты 5153 (поправки в Налоговый кодекс), 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект 5156 - с поправками в Уголовный кодекс и другие законы.

Тексты этих законопроектов на сайте Верховной Рады пока отсутствуют.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала в целом инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект, созданный для поддержки налогоплательщиков бизнеса в условиях карантина.

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