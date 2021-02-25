Зеленский призвал Раду принять изменения в Конституцию в части децентрализации

"Пора переходить от обсуждений к настоящим действиям".

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять изменения в Конституцию в части децентрализации.

Об этом он сказал на заседании Совета развития общин и территорий.

"Окончательно децентрализация еще не завершена, и в этом году мы должны решить несколько очень важных, приоритетных задач. Первое - внести изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь идет об институте префектов и ликвидации местных администраций", - цитирует Зелинского его пресс-служба.

По его словам, префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов на каждой территории и станут залогом унитарного устройства Украины.

"Эти изменения обсуждались с лидерами местного самоуправления, нашими украинскими учеными и экспертами в течение года. Пора переходить от обсуждений к настоящим действиям", – сказал он и обратился к главе Рады по вопросам правовой реформы и профильному комитету парламента с просьбой взять на себя координацию этого процесса.

Второй важной задачей Зеленский назвал разработку и принятие нормативных актов, которые учтут специфику самоуправления в городских общинах и дадут им импульс и возможности для развития.

Третьим - разработать и принять законодательство о местных референдумах.

Напомним, один из пунктов Минских соглашений предусматривает проведение в Украине конституционной реформы, предусматривающей как ключевой элемент децентрализацию, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе "ДНР" и "ЛНР".

В 2015 году принятие изменений в Конституцию в части децентрализации привели к человеческим жертвам возле Верховной Рады - и процесс остановился после первого чтения.

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду поправки в Конституцию в части децентрализации власти (законопроект 2598). Законопроект раскритиковали как украинские эксперты, так и западные партнеры, и уже в январе Зеленский отозвал его.

Для внесения изменений в Основной закон необходимы два голосования 226 голосами на двух сессиях Верховной Рады Украины и решение 300 голосами - конституционным большинством - для окончательного принятия.