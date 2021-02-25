Зеленский призвал Раду принять изменения в Конституцию в части децентрализации

"Пора переходить от обсуждений к настоящим действиям".

Зеленский призвал Раду принять изменения в Конституцию в части децентрализации
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять изменения в Конституцию в части децентрализации.

Об этом он сказал на заседании Совета развития общин и территорий.

"Окончательно децентрализация еще не завершена, и в этом году мы должны решить несколько очень важных, приоритетных задач. Первое - внести изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь идет об институте префектов и ликвидации местных администраций", - цитирует Зелинского его пресс-служба.

По его словам, префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов на каждой территории и станут залогом унитарного устройства Украины.

"Эти изменения обсуждались с лидерами местного самоуправления, нашими украинскими учеными и экспертами в течение года. Пора переходить от обсуждений к настоящим действиям", – сказал он и обратился к главе Рады по вопросам правовой реформы и профильному комитету парламента с просьбой взять на себя координацию этого процесса.

Второй важной задачей Зеленский назвал разработку и принятие нормативных актов, которые учтут специфику самоуправления в городских общинах и дадут им импульс и возможности для развития.

Третьим - разработать и принять законодательство о местных референдумах.

Напомним, один из пунктов Минских соглашений предусматривает проведение в Украине конституционной реформы, предусматривающей как ключевой элемент децентрализацию, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе "ДНР" и "ЛНР".

В 2015 году принятие изменений в Конституцию в части децентрализации привели к человеческим жертвам возле Верховной Рады - и процесс остановился после первого чтения.

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду поправки в Конституцию в части децентрализации власти (законопроект 2598). Законопроект раскритиковали как украинские эксперты, так и западные партнеры, и уже в январе Зеленский отозвал его.

Для внесения изменений в Основной закон необходимы два голосования 226 голосами на двух сессиях Верховной Рады Украины и решение 300 голосами - конституционным большинством - для окончательного принятия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупциейЭкс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупцией
Венедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - БутусовВенедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - Бутусов
РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)
Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назвал ПДЧ в НАТО ближайшей целью УкраиныЗеленский назвал ПДЧ в НАТО ближайшей целью Украины
Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток-2" и вакцину от COVID-19Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток-2" и вакцину от COVID-19
Зеленский подписал указ, которым установлены сроки проведения призывов в ряды ВСУЗеленский подписал указ, которым установлены сроки проведения призывов в ряды ВСУ
В Конгрессе США призвали Байдена бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеВ Конгрессе США призвали Байдена бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Порошенко призвал Прямой канал хранить проукраинский курсПорошенко призвал Прямой канал хранить проукраинский курс
Зеленский сменил главу Нацкомиссии по ценным бумагамЗеленский сменил главу Нацкомиссии по ценным бумагам
В Раде зарегистрировали проект изменений в Конституцию о назначении директоров НАБУ и ГБРВ Раде зарегистрировали проект изменений в Конституцию о назначении директоров НАБУ и ГБР
Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее времяЗеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время
Зеленский: на Донбассе построят новый аэропортЗеленский: на Донбассе построят новый аэропорт
Зеленский озвучил планы "Большого строительства" на 2021 год: 6,5 тыс км дорог, 245 мостов и самая длинная дорога в странеЗеленский озвучил планы "Большого строительства" на 2021 год: 6,5 тыс км дорог, 245 мостов и самая длинная дорога в стране
Последние новости
Подгружаем последние новости