Зеленский назвал ПДЧ в НАТО ближайшей целью Украины

Президент Владимир Зеленский в четверг поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом говорится в твиттере Столтенберга.

"Хороший разговор с президентом Зеленским. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы обсудили важность реформ и безопасность в Черноморском регионе. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство", - написал генсек НАТО.

В твиттере президента Украины говорится, что Зеленский говорил о Плане действий по членству в НАТО.

"Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это прежде всего укрепление нашего оборонного сектора", - заявил Зеленский.

Напомним, что 9 февраля Столтенберг встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем, который приезжал в Брюссель.

Во время разговора с главой правительства Столтенберг сказал, что Украина должна приблизиться к стандартам НАТО, если хочет получить План действий относительно членства.