На Закарпатье пограничники открыли стрельбу, чтобы остановить студентов из Алжира

Военнослужащие отдела "Ужгород" обнаружили иностранцев, которые по горам пробирались в страны Европейского Союза. Чтобы остановить правонарушителей, пограничникам пришлось применить оружие.

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что пограничный патруль, несший службу вблизи населенного пункта Каменица Ужгородского района, заметил дорожку следов, ведущую в сторону государственной границы. За 1500 метров от границы пограничники обнаружили двух иностранцев.

"Правонарушители не реагировали на требование пограничников остановиться, поэтому правоохранителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх. Незваные гости остановились лишь услышав выстрелы. Пограничники продолжили поиски и через несколько минут обнаружили еще двух правонарушителей, скрывавшихся в лесу", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, в Украину иностранцы прибыли с целью обучения в одном из вузов. Трое из задержанных имели с собой паспорта граждан Алжира и виды на жительство в Украине, выданные в январе этого года. Четвертый не имел никаких документов, однако также назвался гражданином Алжира.

Всех задержанных доставили в пограничное подразделение.

"После установления обстоятельств правонарушения они будут привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Кроме этого, в действиях нелегальных мигрантов усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 185-10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ»", - отмечают в ГПС.

Судьбу студентов решит суд.

Ранее сообщалось, что на польско-украинской границе задержали сотню иностранцев с поддельными документами.